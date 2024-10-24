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Мошенники выманили у пенсионера 7,5 млн рублей, запугав уголовным преследованием

В Пензе пенсионер перевел мошенникам 7,5 млн рублей

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Мария Девахина/РИА Новости

Телефонные аферисты запугали пенсионера уголовным преследованием за финансирование запрещенных организаций и выманили у него 7,5 миллионов рублей. Об этом сообщает УМВД Пензенской области.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 67-летний житель Пензы. Мужчина рассказал, что по телефону с ним связались неизвестные, представившиеся сотрудниками силового ведомства.

Аферисты сообщили, что преступники пытаются оформить кредит на его имя, а затем перевести деньги запрещенным в РФ организациям. Чтобы избежать уголовного преследования, мужчине посоветовали отправить деньги на «безопасный счет». Пензенец испугался и перечислил личные накопления в сумме 6 млн рублей на указанные реквизиты.

Спустя некоторое время пенсионеру снова поступил звонок, на этот раз злоумышленники убедили свою жертву в том, что его автомобиль выставлен на продажу, для сохранности машины необходимо его продать самостоятельно. Вырученные от продажи авто средства пензенец снова отправил мошенникам. Общий ущерб составил 7,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее профессор испугался статьи о финансировании терроризма и отдал аферистам 6 млн рублей.

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