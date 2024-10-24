Петербургская пенсионерка обогатила мошенников на 13 млн рублей и $11 тысяч

В Петербурге 73-летняя пенсионерка доверилась аферистам и потеряла 13 млн рублей и $11 тысяч. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, проживающей на Коломяжском проспекте пенсионерке начали звонить неизвестные, которые представлялись якобы сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга. Злоумышленники убедили пожилую женщину, что ей нужно закрыть старые банковские счета и перевести средства на новые «безопасные счета».

Петербурженка доверилась мошенникам, она неоднократно снимала деньги со своих счетов и передавала их курьерам злоумышленников. Общий ущерб составил 3,1 млн рублей, $11,4 тысячи и €2,4 тысячи.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Стражи порядка разыскивают злоумышленников, детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее десятилетняя девочка перевела все накопления матери мошенникам.