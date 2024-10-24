Губернатор Чибис оценил приговор мужчине, который ударил его ножом в живот

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис считает справедливым наказание для мужчины, который весной напал на него с ножом. Об этом он заявил «Газете.Ru».

«Суд вынес свой вердикт. Считаю его справедливым», — сказал он.

24 октября суд приговорил 42-летнего Александра Быданова к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о нападении на мурманского губернатора Андрея Чибиса.

Инцидент произошел 4 апреля в Апатитах, когда губернатор выходил из здания после встречи с местными жителями. К нему подбежал мужчина и ударил чиновника ножом в живот. Чибис смог самостоятельно дойти до машины, его госпитализировали. Нападавший был задержан на месте и ранен в ногу, свои действия он объяснил «неприязнью к губернатору».

В ходе следствия выяснилось, что Быданова уже задерживали за похожее нападение — он ударил другого человека ножом «на почве личных неприязненных отношений». Тогда мужчине удалось избежать наказания, дело в его отношении было прекращено.

Ранее Чибис рассказал в суде о нападении.