На тайском рынке напали на туриста, который закурил под запрещающим знаком

В Таиланде облили водой британского туриста, который проигнорировал знак «Не курить». Об этом сообщает Daily Mail.

Путешественник решил посетить с друзьями уличный рынок Чанг Пхуак в Чиангмае, но остановился рядом с прилавками и, не обращая внимания на запрещающий знак, прикурил сигарету. Женщина из уличного ларька, где был установлен баллон с газом, попросила туриста отойти, но тот стал вести себя агрессивно.

После того как мужчина заявил, что он имеет право курить там, где ему захочется, продавщицы решили взять дело в свои руки и вылили несколько мисок с холодной водой на отдыхающего. Позже на место приехала владелица торговой точки и извинилась за поведение сотрудниц, а друзья британца успокоили его и покинули вместе рынок.

В полиции уточнили, что жалоб на туриста или продавщиц не поступало. Правоохранители пообещали провести проверку, если поступит заявление.

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