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Стало известно об отключении одного из реакторов плавучей АЭС на Чукотке

ПАТЭС: автоматика отключила один из реакторов плавучей АЭС на Чукотке

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Телеграм-канал ПАТЭС

На Чукотке на плавучей атомной электростанции (АЭС) отключилась реакторная установка, уровень радиации находится в пределах нормы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ПАТЭС.

«На ПАТЭС из-за штормовой обстановки временно отключили одну из двух реакторных установок», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, реактор правого борта (РУ-1) плавучего энергоблока «Академик Ломоносов» отключился от электроэнергетической системы Чаун-Билибинского энергоузла. При этом реактор левого борта (РУ-2) продолжает работать штатно.

Так же в ПАТЭС отметили, что отключение произошло в соответствии с проектными алгоритмами. Условия безопасной эксплуатации плавучего энергоблока в результате произошедшего не нарушены.

В пресс-службе подчеркнули, что в настоящее время радиационная обстановка на объекте соответствует природным значениям, системы и оборудование станции не повреждены.

22 октября сообщалось, что высоковольтную линию 330 кВ «Ферросплавная-1» вернули к работе на Запорожской АЭС после того, как она была отключена накануне.

Ранее было названо условие запуска Запорожской АЭС.

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