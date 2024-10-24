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В Госдуме хотят сократить сроки комплектования органов МВД

В Госдуму внесен проект об упразднении института стажеров в МВД

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Группа сенаторов и депутатов Госдумы представила на обсуждение законопроект, целью которого является отмена института стажеров для ускорения процесса набора кадров в подразделения МВД России. Об этом сообщает ТАСС.

Предлагается внести изменения в законодательство «О полиции» и «О службе в органах внутренних дел РФ», в частности, отменить статью, которая требует от кандидата на службу в МВД прохождения испытательного срока от двух до шести месяцев, в течение которого он считается стажером.

Авторы данной инициативы подчеркивают, что существующий порядок негативно влияет на процесс комплектования органов внутренних дел, затягивая срок принятия на работу граждан до 6 месяцев. В предложенном законе предусмотрена новая норма, которая предполагает, что новички в МВД будут проходить индивидуальное обучение на своих местах работы под руководством непосредственного руководителя и наставника.

Также в законопроекте уточняются условия заключения срочных контрактов с гражданами, впервые принимаемыми на службу в полицию. Указывается, что первый контракт может варьироваться по сроку от одного до пяти лет. В прилагаемых к законопроекту документах представлено официальное заключение правительства, которое поддерживает данную инициативу.

До этого стажер полиции спас пенсионера от мошенников у банкомата в Омске.

Ранее разыскиваемый мужчина устроился на работу в полицию.

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