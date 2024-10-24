Полиция задержала кибермошенников, которые похищали средства россиян из банков

Полиция Санкт-Петербурга арестовала предполагаемых фигурантов по делу о мошенничестве. Об этом «Фонтанке» сообщили в МВД России.

Известно, что фигуранты уголовного дела приобрели базу данных с телефонами россиян, после чего проверяли их привязку к банкам. Если она существовала, кибермошенники взламывали личные кабинеты и крали средства пользователей либо оформляли на них кредиты. Все они постоянно меняли сим-карты, чтобы избежать ареста.

Сами деньги подозреваемые выводили с помощью дроп-карт, а также совершали покупки в интернет-магазинах. В доме, где жили злоумышленники, уже прошли обыски.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело.

Самый частый способ мошенников для кражи денег — телефонные звонки от имени банков. На звонки от преступников пришлось до 80% от общего числа подобных преступлений.

Чаще всего для этого мошенники связываются с пользователями с помощью мобильной связи, а третья часть от всего количества звонков совершается с помощью мессенджеров. Это необходимо для того, чтобы установить на телефоны обманутых пользователей вредоносные программы или заставить их перейти по фишинговым ссылкам.

Ранее мужчина, выдавший себя за ветерана СВО, обманул петербурженку на 4 миллиона рублей.