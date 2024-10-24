В Твери студентка впала в кому после нападения ревнивого приятеля

В Твери заключен под стражу 19-летний юноша, подозреваемый в жестоком избиении своей знакомой, молодой человек напал на подругу на почве ревности. Об этом сообщает УМВД региона.

Инцидент произошел 22 октября в подъезде жилого дома по улице Артюхиной. 19-летний юноша набросился на 16-летнюю знакомую, он несколько раз ударил ее ногой по голове, девушка потеряла сознание. Студентку спасли соседи, услышавшие шум, они вызвали скорую помощь. Пострадавшую госпитализировали.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Тверь», избитая девушка находится в тяжелом состоянии, она впала в кому. Подозреваемого в нападении задержали, он заключен под стражу. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за причинение вреда здоровью.

До этого сообщалось, что в Кемеровской области мужчина избил подругу и, пока она была в полиции, разгромил ее квартиру. Мужчину задержали на улице в состоянии алкогольного опьянения. Тот признался, что избил сожительницу и устроил погром в доме на почве ревности. За появление в общественном месте в пьяном виде задержанного отправили под арест на сутки.

Ранее россиянин Дураков избил беременную подругу ногами, когда та собралась уехать от него.