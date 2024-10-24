Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Твери студентка впала в кому после нападения ревнивого приятеля

В Твери задержали юношу, который жестоко избил возлюбленную

В Твери заключен под стражу 19-летний юноша, подозреваемый в жестоком избиении своей знакомой, молодой человек напал на подругу на почве ревности. Об этом сообщает УМВД региона.

Инцидент произошел 22 октября в подъезде жилого дома по улице Артюхиной. 19-летний юноша набросился на 16-летнюю знакомую, он несколько раз ударил ее ногой по голове, девушка потеряла сознание. Студентку спасли соседи, услышавшие шум, они вызвали скорую помощь. Пострадавшую госпитализировали.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Тверь», избитая девушка находится в тяжелом состоянии, она впала в кому. Подозреваемого в нападении задержали, он заключен под стражу. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за причинение вреда здоровью.

До этого сообщалось, что в Кемеровской области мужчина избил подругу и, пока она была в полиции, разгромил ее квартиру. Мужчину задержали на улице в состоянии алкогольного опьянения. Тот признался, что избил сожительницу и устроил погром в доме на почве ревности. За появление в общественном месте в пьяном виде задержанного отправили под арест на сутки.

Ранее россиянин Дураков избил беременную подругу ногами, когда та собралась уехать от него.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами