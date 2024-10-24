В Нидерландах призвали Запад отказаться от поставок Украине дальнобойного оружия

Западные страны, включая Нидерланды, не должны предоставлять Украине дальнобойное вооружение или разрешать его использование. Об этом заявил в интервью РИА Новости бывший депутат парламента Нидерландов от Социалистической партии Харри ван Боммел.

«Я считаю, что Нидерландам не следует отправлять Украине дальнобойные системы оружия или позволять их использование. Это не приведет к окончанию конфликта или к прекращению огня и не содействует запуску необходимых переговоров для решения ситуации», — отметил экс-депутат.

Кроме того, Ван Боммел выразил мнение, что решение нидерландского правительства отправить Киеву истребители F-16 является «плохой идеей». По его словам, подобные действия не сыграют роли в дипломатическом процессе, который будет необходим для разрешения конфликта между Россией и Украиной.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что в ответ на возможные удары западным дальнобойным оружием по территории России Москва примет меры, которые затронут не только Украину, но и другие страны. Он не стал уточнять, какие именно ответные действия будут предприняты, однако подчеркнул, что «ни Украине, ни тем странам, которые решили таким образом противостоять России, не поздоровится».

Ранее Зеленский обсудил с Байденом реализацию «плана победы» и дальнобойное оружие.