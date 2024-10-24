Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ возникли вопросы касательно доклада ООН по демографической ситуации на Украине

Мирошник: Украина на грани демографической пропасти

close
Алексей Куденко/РИА Новости

Демографическая ситуация в Украине близка к критической, и реальность намного хуже, чем показывают официальные данные ООН. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Однозначно верным выводом доклада можно считать только констатацию, что Украина находится на грани демографической пропасти, все остальное — как методология, так и выводы, — являются крайне спорными и не имеющими дальнейшего практического значения», — заявил посол.

Дипломат указал, что и к самому исследованию «крайне много вопросов», поскольку Киев уже более 20 лет целенаправленно не проводит переписи населения. Поэтому, отмечает Мирошник, возникает вопрос, из каких данных исходили исследователи. По мнению посла, ситуация с демографическим кризисом будет ухудшаться и в дальнейшем.

Накануне региональный директор по Восточной Европе и Центральной Азии Фонда ООН в области народонаселения Флоренс Бауэр сообщил, что с 24 февраля 2022 года Украина потеряла порядка 10 миллионов жителей. Он отметил, что значительная часть этих людей покинула страну, отметив, что население подвержено старению, тогда как молодое поколение «ищет возможности в других местах и уезжает».

Ранее Путин выразил сожаление из-за конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами