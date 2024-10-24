В МИД РФ возникли вопросы касательно доклада ООН по демографической ситуации на Украине

Демографическая ситуация в Украине близка к критической, и реальность намного хуже, чем показывают официальные данные ООН. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Однозначно верным выводом доклада можно считать только констатацию, что Украина находится на грани демографической пропасти, все остальное — как методология, так и выводы, — являются крайне спорными и не имеющими дальнейшего практического значения», — заявил посол.

Дипломат указал, что и к самому исследованию «крайне много вопросов», поскольку Киев уже более 20 лет целенаправленно не проводит переписи населения. Поэтому, отмечает Мирошник, возникает вопрос, из каких данных исходили исследователи. По мнению посла, ситуация с демографическим кризисом будет ухудшаться и в дальнейшем.

Накануне региональный директор по Восточной Европе и Центральной Азии Фонда ООН в области народонаселения Флоренс Бауэр сообщил, что с 24 февраля 2022 года Украина потеряла порядка 10 миллионов жителей. Он отметил, что значительная часть этих людей покинула страну, отметив, что население подвержено старению, тогда как молодое поколение «ищет возможности в других местах и уезжает».

Ранее Путин выразил сожаление из-за конфликта на Украине.