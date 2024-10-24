Кабмин частично компенсирует простой работников в приграничных областях

Правительство РФ выделит более 1 млрд рублей, чтобы частично компенсировать расходы на оплату труда работников предприятиям Белгородской, Брянской и Курской областей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели в трех приграничных регионах РФ, вынужденные приостановить свою работу по не зависящим от них причинам, теперь смогут оформить ежемесячную субсидию на частичную компенсацию расходов на оплату труда работников за время простоя — с августа по декабрь 2024 года.

Средства предлагается выделить министерству труда из резервного фонда правительства.

Кабмин ранее утвердил алгоритм выплаты ежемесячных компенсаций контрактникам и мобилизованным россиянам, служащим в зоне специальной военной операции. Выплаты назначат военным, которые получали пенсию за выслугу лет. Их размер будет равен 100% пенсии, выплачиваемой на день постановления выплаты.

Ранее Госдума приняла проект федерального бюджета на 2025-2027 годы.