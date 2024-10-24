Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кабмин частично компенсирует простой работников в приграничных областях

Кабмин выделит более 1 млрд рублей на оплату простоя работников в приграничье

close
Телеграм-канал Военный Осведомитель

Правительство РФ выделит более 1 млрд рублей, чтобы частично компенсировать расходы на оплату труда работников предприятиям Белгородской, Брянской и Курской областей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели в трех приграничных регионах РФ, вынужденные приостановить свою работу по не зависящим от них причинам, теперь смогут оформить ежемесячную субсидию на частичную компенсацию расходов на оплату труда работников за время простоя — с августа по декабрь 2024 года.

Средства предлагается выделить министерству труда из резервного фонда правительства.

Кабмин ранее утвердил алгоритм выплаты ежемесячных компенсаций контрактникам и мобилизованным россиянам, служащим в зоне специальной военной операции. Выплаты назначат военным, которые получали пенсию за выслугу лет. Их размер будет равен 100% пенсии, выплачиваемой на день постановления выплаты.

Ранее Госдума приняла проект федерального бюджета на 2025-2027 годы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами