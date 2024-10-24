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Победителя фестиваля МЧС «Созвездие Мужества» задержали в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде по делу о взятке задержали победителя фестиваля МЧС

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МЧС РФ по Московской области

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Сергиево-Посадскому городскому округу и победитель фестиваля МЧС «Созвездие Мужества» Валерий Кавкаев был задержан по делу о получении взятки. Об этом «Газете.Ru» сообщил источник.

«Кавкаева задержали вчера вечером по тому же делу (о взятке, по которому ранее был задержан его заместитель. — «Газета.Ru»). У его подчиненных забрали личные телефоны для проверки», — сказал он.

Проводились ли обыски по месту жительства Кавкаева, неизвестно.

Утром 24 октября СК по Московской области сообщил о задержании по делу о получении взятки в крупном размере заместителя Кавкаева. По данным следствия, с февраля по октябрь он получал от директора коммерческой фирмы взятки за непривлечение к административной ответственности за несоблюдение пожарной безопасности и покровительство. За это время сотрудник МЧС получил 400 тыс. рублей. У задержанного были изъяты банковские карты, по его месту жительства были проведены обыски.

Майор внутренней службы Кавкаев в 2017 году стал победителем всероссийского фестиваля МЧС «Созвездие мужества», его удостоили звания «Лучший сотрудник подразделений надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России». Как писал «Интерфакс», Кавкаев служит в Государственной противопожарной службе с августа 2000 года. В 2005 году с отличием окончил академию ГПС МЧС России, в 2012 году - Московский университет МВД России.

До работы в Сергиевом Посаде Кавкаев занимал аналогичную должность в Пушкино.

Ранее по делу о взятке был задержан глава управления МЧС по Самарской области.

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