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В Подмосковье продолжают ремонтировать искусственные неровности

Искусственные неровности отремонтировали на шести дорогах Подмосковья

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Специалисты отремонтировали поврежденные искусственные неровности на 6 региональных дорогах Московской области, сообщает пресс-служба Минтранса региона.

Искусственные неровности восстановили в Дзержинском, Пушкино, Коломне, деревне Давыдово и в Красногорске.

Искусственные неровности устанавливаются для принудительного снижения скорости на участках, расположенных рядом с социально значимыми объектами, а также в потенциально опасных местах, где водители регулярно превышают скоростной режим, например, на нерегулируемых перекрестках.

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