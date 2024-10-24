В Подмосковье продолжают ремонтировать искусственные неровности

Специалисты отремонтировали поврежденные искусственные неровности на 6 региональных дорогах Московской области, сообщает пресс-служба Минтранса региона.

Искусственные неровности восстановили в Дзержинском, Пушкино, Коломне, деревне Давыдово и в Красногорске.

Искусственные неровности устанавливаются для принудительного снижения скорости на участках, расположенных рядом с социально значимыми объектами, а также в потенциально опасных местах, где водители регулярно превышают скоростной режим, например, на нерегулируемых перекрестках.