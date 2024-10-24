Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге задержали заместителя главы комитета по транспорту

«Фонтанка»: в Петербурге задержали замглавы комитета по транспорту Ягудина

close
Правительство Санкт-Петербурга/VK

Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга Рената Ягудина. Об этом пишет газета «Фонтанка» со ссылкой на несколько осведомленных источников.

По информации журналистов, чиновника взяли под стражу 23 октября. В настоящее время он числится в отпуске.

«Занимается всем 1-е управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК [РФ по Санкт-Петербургу]», — говорится в материале.

Иные подробности пока не поступали.

В 2001 году Ягудин начал работать в органах прокуратуры, а спустя 13 лет занял должность начальника Контрольно-ревизионного управления по городскому и пригородному пассажирскому транспорту в петербургском ГКУ «Организатор перевозок». Впоследствии он перешел в комитет по транспорту Санкт-Петербурга, возглавив отдел контроля и безопасности на транспорте.

В 2016 году чиновника назначили главой ГКУ «Леноблтранс», которое является подведомственным учреждением комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области. Но через четыре года Ягудин вернулся в ГКУ «Организатор перевозок» в качестве его руководителя, а в 2021 году снова стал работать в петербургском комитете по транспорту.

Ранее в Москве задержали бывшего заместителя министра энергетики страны Анатолия Яновского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами