В Петербурге задержали заместителя главы комитета по транспорту

Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга Рената Ягудина. Об этом пишет газета «Фонтанка» со ссылкой на несколько осведомленных источников.

По информации журналистов, чиновника взяли под стражу 23 октября. В настоящее время он числится в отпуске.

«Занимается всем 1-е управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК [РФ по Санкт-Петербургу]», — говорится в материале.

Иные подробности пока не поступали.

В 2001 году Ягудин начал работать в органах прокуратуры, а спустя 13 лет занял должность начальника Контрольно-ревизионного управления по городскому и пригородному пассажирскому транспорту в петербургском ГКУ «Организатор перевозок». Впоследствии он перешел в комитет по транспорту Санкт-Петербурга, возглавив отдел контроля и безопасности на транспорте.

В 2016 году чиновника назначили главой ГКУ «Леноблтранс», которое является подведомственным учреждением комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области. Но через четыре года Ягудин вернулся в ГКУ «Организатор перевозок» в качестве его руководителя, а в 2021 году снова стал работать в петербургском комитете по транспорту.

Ранее в Москве задержали бывшего заместителя министра энергетики страны Анатолия Яновского.