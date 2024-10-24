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Избившую до гематом 11-месячного ребенка женщину отправили в колонию

Курянку, избившую до гематом 11-месячную внучку сожителя, отправили в колонию

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Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области

В Курске суд огласил приговор 44-летней местной жительнице, которая сильно избила младенца. Об этом сообщили в пресс-службе судебной системы региона.

Согласно материалам дела, в апреле 2024 года дочь сожителя обвиняемой попросила женщину присмотреть за ее 11-месячным ребенком. Обвиняемая согласилась, но когда падчерица ушла, накинулась на ее дочь. Она вынесла девочку на лестничную площадку и несколько раз ударила ее. Ребенку диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, гематомы, ушиб живота. Что послужило причиной подобной агрессии к младенцу со стороны курянки, не уточняется. Известно, что женщина была в состоянии алкогольного опьянения.

Курянку судили по статье «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести малолетнему ребенку», ее признали виновной и назначили наказание в виде одного года и шести месяцев в колонии-поселении. Также осужденная должна выплатить в пользу матери ребенка компенсацию в размере 300 тысяч рублей.

Ранее курянину, избившему беременную подругу ногами, дали год ограничения свободы.

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