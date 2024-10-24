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Таинственные ямы на берегах рек Флориды идентифицированы как «квартиры сомов»

UPI: ямы, появляющиеся на берегах рек Флориды, оказались квартирами сомов

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fwcresearch/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Загадочные ямы, появляющиеся вдоль береговой линии рек Флориды, идентифицированы как «квартиры сомов», пишет UPI.

Представители органов охраны дикой природы Флориды сообщили о загадочных ямах, которые начали появляться вдоль берегов пресноводных рек штата. Как выяснили специалисты, эти отверстия являются результатом деятельности инвазивного панцирного парусного сома, известного также как плекос.

По данным экспертов, норы служат местами гнездования, где сомы защищают свою икру и мальков. Однако рытье ям может нанести вред пресноводным экосистемам, дестабилизируя берега и увеличивая эрозию и мутность воды.

Чиновники подчеркнули, что эта проблема подчеркивает опасность выпуска неместных видов. Вредные экзотические виды, такие как панцирный сом, часто попадают в водоемы Флориды, когда их выбрасывают владельцы аквариумов.

Ранее подросток поймал рекордного сома на рыбалке в Испании.

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