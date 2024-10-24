В Приангарье иностранцев осудили после массовой драки из-за очереди в столовой

В Иркутской области суд вынес приговор иностранцам, которые участвовали в массовой драке на Ковыткинском месторождении. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в 2023 году, но решение по делу вынесли только сейчас. По версии следствия, между работниками, которые жили в разных общежитиях, произошел конфликт в столовой из-за очереди.

После потасовки иностранцы из одного общежития решили, что конфликт не завершен, и прошли к оппонентам. Там они напали на нескольких мужчин, которым нанесли травмы, в том числе и разными предметами.

В результате в отношении пятерых иностранцев в возрасте от 23 до 36 лет возбудили уголовное дело по статьям о хулиганстве и его организации.

Суд признал всех фигурантов виновными. Зачинщика отправили в колонию общего режима на два года и девять месяцев, еще трое получили сроки по году и восемь месяцев. Последнего обязали выплатить штраф в размере 140 тысяч рублей.

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