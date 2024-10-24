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Эксперт раскрыл, какая кукуруза полезнее — свежая или консервированная

Повар Крюков: свежая кукуруза полезнее консервированной

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Кукуруза является крайне полезным продуктом, богатым важными микроэлементами. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил шеф-повар, член ассоциации поваров России Анатолий Крюков.

«Кукуруза хорошо утоляет голод и поддерживает витаминно-минеральный баланс, что позволяет длительное время чувствовать себя комфортно по всем параметрам. Свежая кукуруза полезнее, в ней содержится очень много витаминов и минералов, однако она не всеми усваивается из-за клетчатки и крахмала», — отметил эксперт.

Что касается консервированной кукурузы, по его словам, она при обработке теряет большинство полезных свойств. Кроме того, туда нередко добавляют консерванты.

Нутрициолог, академический директор МИИН (Международного института интегративной нутрициологии) Екатерина Веселова до этого перечислила лучшие осенние продукты. На первом месте — яблоки, помогающие в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза.

Второй продукт в рейтинге — тыква — важный источник каротиноидов β-каротина, лютеина и зеаксантина. Замыкает тройку лидеров шиповник — рекордсмен по содержанию витамина С.

Ранее врач рассказала, какие замороженные продукты полезнее свежих.

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