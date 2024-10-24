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Напавшему на губернатора Мурманской области запросили 14 лет колонии

Прокурор запросил 14,5 года колонии для напавшего на губернатора Чибиса

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Прокурор запросил 14 лет и 6 месяцев колонии строгого режима напавшему на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом сообщает ТАСС.

«Прошу суд вынести приговор в виде реального лишения свободы и дальнейшего ограничения свободы. Местом признать исправительную колонию строгого режима и назначить наказание в виде 14 лет и 6 месяцев», — сказал представитель гособвинения.

Нападение на Андрея Чибиса произошло 4 апреля в Апатитах, когда губернатор выходил из здания после встречи с местными жителями. При этом он смог самостоятельно дойти до машины, его госпитализировали в тот же день.

Нападавший был задержан на месте и ранен в ногу. Им оказался 42-летний местный житель Александр Быданов. Он объяснил свои действия «неприязнью к губернатору».

В сентябре Быданову продлили арест до 21 января 2025 года.

Ранее Чибис рассказал в суде о нападении.

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