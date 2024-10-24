Любительница шопинга устроилась в ПВЗ и забирала одежду, заказанную на фейковые аккаунты

Жительница Еткульского района Челябинской области предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Согласно материалам дела, женщина устроилась работать на пункт выдачи заказов маркетплейса. Она создавала фейковые аккаунты, с которых «покупала» женскую одежду. Когда товар прибывал в пункт выдачи, злоумышленница забирала его из упаковки, отменяла заказы, а пустые упаковочные коробки отправляла в сортировочный центр.

Таким образом россиянка обогащалась с октября 2022 года по март 2023 года, общая сумма ущерба составила около 300 тысяч рублей. Что именно россиянка делала с полученными вещами, не уточняется. Обвиняемая свою вину признала полностью и сейчас ждет суда.

Ранее из-за сбоя системы маркетплейса сибирячка украла товары на 1,2 млн рублей.