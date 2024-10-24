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Врач назвала витамины, которых больше всего не хватает осенью

Врач Сережина: осенью больше всего организм нуждается в витамине D

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Depositphotos

Как правило, осенью чаще всего болеют те, кто имеет хронические заболевания и острый недостаток витаминов, прежде всего витамина D. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Она отметила, что накопленных летом запасов витаминов и минералов хватает лишь на короткое время — как правило, только на сентябрь. Затем начинается постепенное угнетение иммунной системы. По ее словам, если человек болеет больше двух раз за осенне-зимний период, это может свидетельствовать о наличии дефицитных состояний.

Она посоветовала принимать витамин D в профилактической дозировке на протяжении всего года. Если же в результате обследования выявлен дефицит, дозу необходимо увеличить, но под контролем врача, заключила Сережина.

Недавно ученые из Университета Макгилла установили, что дефицит витамина D в раннем возрасте связан с повышенным риском аутоиммунных заболеваний, в том числе сахарного диабета. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances (SciAdv).

Специалисты объяснили, что дефицит витамина D ускоряет старение тимуса или вилочковой железы — органа, ответственного за созревание и обучение T-клеток иммунной системы.

Ранее россиянам рассказали, как справиться с осенней хандрой.

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