В школе Нижнего Новгорода семиклассникам показали фильм с целующимися мужчинами

Учителя из Нижнего Новгорода показали детям на уроке видео о пропаганде ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) с целующимися мужчинами. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошел в школе №126. На уроке музыки учитель продемонстрировал детям отрывок из фильма, в котором рассказывается о том, как композиции, в которых используются соответствующие нарративы, «программируют» общество. На кадрах были заметны лица нетрадиционной ориентации и женщины без одежды.

«Руководство школы в разговоре с журналистом «Осторожно, новости» отказалось от комментариев и бросило трубку, услышав вопрос», – сообщается в публикации.

Как сообщает NewsNN со ссылкой на местные паблики, дети смущались и не хотели смотреть выведенное на экран видео. Некоторые местные жители полагают, что семиклассники могли сами показать это видео, таким образом подставив педагога.

До этого в Подмосковье учительница провела урок с дуршлагом на голове. Всем, кто задавал вопросы, она заявила, что является приверженцем пастафарианства – пародийной религии, в которой дуршлаг является религиозным символом.

Ранее в Крыму назвали квадробинг, чайлдфри и ЛГБТ опасными экспериментами Запада.