В Нижнем Новгороде завершилась первая патриотическая мастерская

В Нижнем Новгороде прошла церемония закрытия первой патриотической мастерской, в которой приняли участие более 30 ветеранов СВО, сообщает пресс-служба фонда «Защитники Отечества».

В течение 5 дней участники под руководством профессиональных мастеров создавали различные произведения по трем направлениям: литература, музыка, изобразительное искусство.

«Мы видим, что первый патриотический проект оказался успешным. Будем его масштабировать, создавать такие творческие мастерские в разных регионах России», — отметила статс-секретарь, заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

В рамках церемонии закрытия участники мастерской продемонстрировали свои итоговые работы, а организаторы показали мастер-модель медали «Нижегородский герой».

Работы участников литературного направления войдут в третий сборник рассказов героев СВО. Книгу издаст фонд «Защитники Отечества».

Напомним, фонд «Защитники Отечества» создан по поручению президента России Владимира Путина. Основная цель фонда – персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев.