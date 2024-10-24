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Врач предупредил о возможных побочных эффектах при взятии крови

Врач Трахтман: головокружение может возникать у доноров крови

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Global Look Press

Доноры крови могут столкнуться с побочными эффектами от процедуры, самые распространенные из них — головокружение или легкое недомогание. Об этом рассказал заведующий отделением трансфузиологии НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Павел Трахтман, передает Pravda.Ru.

По его словам, такие симптомы могут возникнуть из-за стресса или страха. При этом эксперт уточнил, что на станциях переливания крови используют различные методы, чтобы минимизировать эти побочные эффекты. Осложнения после этого обычно не возникают, добавил он. В месте укола иногда могут образоваться синяк или гематома, которые пройдут через два-три дня.

«Медицинский персонал всегда старается успокоить доноров, особенно тех, кто приходит впервые. Они создают комфортные условия, чтобы доноры чувствовали себя не в больнице, а среди друзей. Более опытные доноры тоже поддерживают и помогают новичкам, и чаще всего сдача крови проходит прекрасно», — добавили в сообщении.

До этого Павел Трахтман рассказал «Газете.Ru», что эксперименты с переливанием крови начались еще в XVII веке — после того, как европейские медики поняли: кровь циркулирует по замкнутой системе вен и артерий. Но потенциал процедуры раскрыли не сразу.

Ранее была названа температура, при которой могут храниться компоненты крови.

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