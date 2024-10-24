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Врач предупредила о последствиях полного отказа от молочных продуктов

Врач Соломатина: отказ от молочных продуктов грозит проблемами со здоровьем

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Shutterstock

Полный отказ от молочных продуктов может спровоцировать проблемы со здоровьем. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина, передает Pravda.Ru.

По ее словам, человеческий организм имеет определенные генетические пределы адаптации, поэтому важно следить за тем, чтобы в нем не возникал дефицит важных нутриентов. Она отметила, что молочным продуктам можно найти замену, однако это может быть не самым оптимальным подходом.

Соломатина уточнила, что отсутствие таких продуктов в рационе может оказать негативное воздействие на стрессоустойчивость, иммунитет и восприимчивость к вирусам. Если функции организма не нарушены, отказ от молочных продуктов является нецелесообразным, заключила она.

Врач-эндокринолог, диетолог «Клиника Фомина Пермь» Яна Королева до этого рассказала «Газете.Ru», что людям нужно искать альтернативные источники кальция, если они не хотят или не могут потреблять молочные продукты. Лучше из них — это зелень, капуста, консервированная рыба, соя и орехи.

Ранее врач назвала полезные продукты для людей старше 60 лет.

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