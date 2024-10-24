Карьерный эксперт посоветовала избегать интриг в рабочем коллективе

В условиях конкуренции в рабочем коллективе легко поддаться искушению использовать нечестные методы для достижения своих целей. Однако следует избегать интриг. Такой совет в интервью РИАМО дала карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Светлана Семеренко.

«Интриги и сплетни могут разрушить доверие и создать токсичную атмосферу. Будьте открытыми и честными в своих действиях, избегайте манипуляций и старайтесь решать конфликты напрямую. Работайте над своим развитием: сосредоточьтесь на собственном профессиональном росте вместо того, чтобы сравнивать себя с другими», — сказала специалист.

Она добавила, что одним из основных принципов успешного взаимодействия в коллективе является уважение. Конкуренция, по ее словам, не должна превращаться в борьбу за выживание.

До этого Семеренко отмечала, что россияне чаще всего ссорятся с коллегами по двум причинам: личностным и объективным. Первые связаны со взаимоотношениями между сотрудниками, а вторые — с противоречиями по трудовым вопросам.

По мнению эксперта, конфликты могут нести как деструктивный характер, который приводит к скандалам, увольнению с работы и коллапсу в трудовом процессе, так и конструктивный. Во втором случае, несмотря на разногласия, стороны готовы договариваться и совместными усилиями решать проблемы, уточнила она.

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