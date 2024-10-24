Роман россиянки с иностранцем закончился квартирной кражей

В Южно-Сахалинске полицейские расследуют дело о краже из квартиры 21-летней местной жительницы. По предварительной информации, преступление совершил ее сожитель-иностранец. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД РФ.

Полицейские установили, что в феврале 2024 года горожанка познакомилась в клубе с 19-летним уроженцем Узбекистана. Знакомство переросло в близкие отношения, и через три месяца, в мае текущего года, пара съехалась на квартире женщины. В июне, пока сожительница была на работе, партнер забрал кольцо и другие ювелирные украшения из ее жилья, сдал их в ломбард. Больше в той квартире он не появлялся. Общая сумма ущерба составила 25 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее жительница Кургана перевела деньги аферисту, надеясь выйти за него замуж.