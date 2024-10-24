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Россиянам объяснили, как вовремя распознать астению

Врач Бурнацкая: на астению указывает постоянная слабость

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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Астения — это состояние, при котором человек чувствует постоянную слабость, усталость и не может полноценно работать. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«Одним из главных симптомов астении является усталость, которая не проходит после отдыха. Человек может чувствовать себя истощенным даже после полноценного сна или отпуска. Эта усталость становится постоянным спутником и затрудняет выполнение даже простых задач», — отметила специалист.

Кроме того, по ее словам, на астению могут указывать раздражительность, склонность к перепадам настроения, проблемы с памятью и вниманием. Также встречаются тревожность и депрессивные настроения.

При наличии подобных симптомов у себя или близких она посоветовала немедленно обратиться к врачу, который выявит истинные причины недомогания и поможет вернуть вкус к жизни.

Недавно ученые медико-генетического центра Genotek выяснили, что у каждого десятого россиянина есть мутация, связанная с сезонным аффективным расстройством (САР).

САР — это форма депрессии, которая возникает в определенные сезоны года, чаще всего осенью и зимой. Основные симптомы включают подавленное настроение, упадок сил, изменения в аппетите и сне. Это состояние связано с уменьшением естественного солнечного света в холодное время года, что влияет на биологические ритмы и уровень гормонов, таких как серотонин и мелатонин.

Ранее россиян предупредили о влиянии стресса на здоровье кишечника.

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