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Женщина отомстила любовнице отца и попала в тюрьму

The Sun: в Великобритании женщина попала в тюрьму после мести любовнице отца

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leungchopan/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Великобритании отправилась в тюрьму после того, как отомстила любовнице своего отца. Об этом сообщает The Sun.

Отец британки и ее сестры в какой-то момент завел отношения с женщиной, которая была замужем. Партнерша присылала возлюбленному личные фото, которые позже попали в руки девушек.

Одна из них придумала, а вторая воплотила план мести женщине, несмотря на то, что она недолго была любовницей их родителя. В 2022 году сестры опубликовали найденные снимки на сайте, где женщины знакомились с мужчинами ради отношений за деньги.

В контактах они указали номер супруга пострадавшей. В результате желающие познакомиться с его женой люди завалили его звонками. Помимо этого, одна из девушек оставляла негативные отзывы о компании мужчины.

Когда об инциденте стало известно, сестра, придумавшая план, была отстранена от работы в полиции пожизненно. Вторую фигурантку процесса, которой сейчас 24 года, приговорили к трем годам тюремного заключения.

Ранее жена шесть лет ухаживала за парализованным мужем, но он ее бросил после выздоровления.

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