Врач перечислил заболевания, на которые указывает низкий гемоглобин

Низкий гемоглобин может указывать на анемию, кровопотерю, онкологические болезни и проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ). Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Он уточнил, что в норме этот показатель должен находиться на уровне выше 120 граммов на литр у женщин и выше 130 — у мужчин. По словам врача, в случае нехватки данного белка человек может столкнуться с одышкой, слабостью, утомляемостью и болью в сердце и мышцах.

«Первое и основное заболевание при низком гемоглобине — это анемия. Она может делиться на много разных видов — железодефицитная, то есть связанная с нехваткой железа, B12-дефицитная, при которой есть недостаток витамина B12, а также фолиеводефицитная, когда мало фолиевой кислоты», — сказал Кондрахин.

Помимо этого, анемию могут вызвать кровопотеря или онкологические заболевания. Нехватка белка может также появиться при хроническом воспалении кишечника и неспецифическом язвенном колите, заключил эксперт.

Врач — акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Идилия Орфанова до этого рассказала «Газете.Ru», что большинство гинекологических заболеваний протекают со стертой клинической картиной, их симптомы могут быть схожи с другими болезнями. К таким симптомам врач отнесла: субфебрильную температуру тела (в пределах 37,1-38,0 градусов); общую слабость, недомогание; эмоциональную лабильность, снижение гемоглобина в общем анализе крови, латентный дефицит железа и другие.

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