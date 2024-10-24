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Россияне ответили, подают ли они нуждающимся на улице

kp.ru: 54% россиян подают нуждающимся на улице

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Alessandra Tarantino/AP

Более половины (54%) россиян подают нуждающимся на улице, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 5,5 тыс. человек.

49% из них уточнили, что помогают только в случае, если верят, что людям действительно нужна помощь.

«Сейчас очень редко встречаю таких людей. Иногда подаю некоторым бабушкам, которые искренне нуждаются. На рынке покупаю какую-то зелень или овощи», — поделился участник опроса.

Еще 5% ответили, что помогают всем, кто просит о помощи. При этом 44% респондентов никогда не оказывают помощь попрошайкам на улице, потому что считают их мошенниками и лентяями.

«Никогда не подаю. У меня есть о ком заботиться, да и рядом полно живет пожилых, которым можно помочь», — сказал участник опроса.

Оставшиеся 2% выбрали вариант «другое».

В конце августа опрос kp.ru показал, что 84% россиян помогают нуждающимся людям. Так, 48% из них стараются помогать деньгами, они переводят деньги в благотворительные фонды, больницы, церкви, а также помогают финансово тем, кто пережил стихийные бедствия или попал в другую беду. Еще 22% стараются передавать нуждающимся продукты, одежду, личные вещи, средства гигиены и так далее.

Ранее профессор рассказал, какие б/у вещи можно продать или подарить.

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