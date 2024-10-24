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Москвичам рассказали о погоде в четверг

Облачная погода и дождь ожидается в Москве 24 октября

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Илья Питалев/РИА «Новости»

В столице в четверг, 24 октября, ожидается облачная погода с прояснениями, дождь и до +10 градусов. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

По прогнозам синоптиков, в Москве днем столбики термометров поднимутся от +8 до +10 градусов. В ночь на пятницу, 25 октября, температура воздуха опустится до +5 градусов.

В Подмосковье в четверг ожидается от +5 до +10 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки +2 градуса.

Ветер будет дуть западный со скоростью 7-12 м/с. Местами его порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

Накануне главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в Москве в конце октября ожидается дождливая погода, за этот период выпадет норма осадков для второго месяца осени. Однако специалист уточнила, что температура воздуха до конца месяца будет выше климатической нормы.

Ранее метеоролог рассказала, когда в Москве наступит климатическая зима.

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