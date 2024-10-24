Эксперт рассказал о подготовке теракта в Анкаре

Перед терактом на предприятии аэрокосмической компании TUSAŞ нападавшие провели предварительную оценку объекта, Об этом РИА Новости заявил эксперт по вопросам безопасности, член руководства Демократической партии (DP) Турции Мустафа Бёгюрджю.

«Речь идет о производственных площадях размером в 4 миллиона квадратных метров, это четвертое в мире по размеру производство. Там порядка восьми проходных», — сказал эксперт.

Бёгюрджю добавил, что из-за масштабов объекта нападавшие сперва использовали взрывное устройство, а после попробовали зайти внутрь. При этом в здание они вошли вместе с сотрудниками, которые были в панике, отметил член руководства партии.

Эксперт подчеркнул, что нападение позволило выявить уязвимости в области безопасности предприятия и разведки.

Нападение террористов на предприятие произошло 23 октября. Вооруженные автоматами, пистолетами и гранатами, они смогли прорваться мимо охраны и захватить заложников. Двух злоумышленников в итоге ликвидировали. Власти Турции запретили освещать атаку в СМИ и временно отключили соцсети. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее власти Турции высказались о возможных организаторах теракта в Анкаре.