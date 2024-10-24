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В Канаде анонсировали сокращение квоты на прием мигрантов

CTV: Канада снизит на 20% ежегодные квоты на прием мигрантов

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Global Look Press

Канадские власти собираются снизить примерно на 20% ежегодные квоты на приток мигрантов. Об этом сообщает телеканал CTV.

Ожидается, что более подробную информацию раскроет в четверг, 24 октября, премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

До этого другой авторитетный телеканал Global News рассказал, что власти страны в ближайшее время сообщат о серьезных изменениях в иммиграционной системе, направленных на сокращение числа приезжающих беженцев.

В марте стало известно, что Канада возобновит финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), до этого прерванное из-за международных подозрений о связях сотрудников агентства с палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщил канадский министр по вопросам международного развития Ахмед Хуссен.

Ранее в Канаде извинились за представление к награде эсэсовца Саварина в 1987 году.

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