В Канаде анонсировали сокращение квоты на прием мигрантов

Канадские власти собираются снизить примерно на 20% ежегодные квоты на приток мигрантов. Об этом сообщает телеканал CTV.

Ожидается, что более подробную информацию раскроет в четверг, 24 октября, премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

До этого другой авторитетный телеканал Global News рассказал, что власти страны в ближайшее время сообщат о серьезных изменениях в иммиграционной системе, направленных на сокращение числа приезжающих беженцев.

В марте стало известно, что Канада возобновит финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), до этого прерванное из-за международных подозрений о связях сотрудников агентства с палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщил канадский министр по вопросам международного развития Ахмед Хуссен.

Ранее в Канаде извинились за представление к награде эсэсовца Саварина в 1987 году.