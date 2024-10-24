Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мошенники начали просить о замене полиса ОМС для получения доступа к «Госуслугам»

Эксперт Храпунова: мошенники придумали новый способ обмана с заменой полисов ОМС

close
РИА Новости

Мошенники начали притворяться сотрудниками страховой организации, чтобы жертвы предоставили им доступ к аккаунту на «Госуслугах» или банковским приложениям. Об этом РИА Новости рассказала эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова.

По ее словам, для реализации схемы злоумышленники предупреждают об окончании срока действия полиса ОМС и необходимости получения нового. Далее мошенники предлагают жертве способ получения нового документа, для которого ей нужно «записаться в соответствующую электронную очередь», после чего сообщить код из сообщения, используемый в качестве номера записи.

Также Храпунова отметила, что при операции злоумышленники сообщают о необходимости сменить данные на «Госуслугах».

«Для этого якобы нужно сообщить звонящему код из СМС, а сотрудник «страховой» обновит сведения в сервисе. Важно помнить, что старые полисы ОМС обновляются на «Госуслугах» автоматически. Делать для этого ничего не надо», — сказала эксперт.

Накануне стало известно, что мошенники придумали новую схему кражи данных в Telegram: злоумышленники стали писать пользователям с аккаунта «Советы по безопасности».

Ранее в Мордовии школьница помогла мошенникам обокрасть мать и оформила на нее кредит.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами