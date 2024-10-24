Мошенники начали просить о замене полиса ОМС для получения доступа к «Госуслугам»

Мошенники начали притворяться сотрудниками страховой организации, чтобы жертвы предоставили им доступ к аккаунту на «Госуслугах» или банковским приложениям. Об этом РИА Новости рассказала эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова.

По ее словам, для реализации схемы злоумышленники предупреждают об окончании срока действия полиса ОМС и необходимости получения нового. Далее мошенники предлагают жертве способ получения нового документа, для которого ей нужно «записаться в соответствующую электронную очередь», после чего сообщить код из сообщения, используемый в качестве номера записи.

Также Храпунова отметила, что при операции злоумышленники сообщают о необходимости сменить данные на «Госуслугах».

«Для этого якобы нужно сообщить звонящему код из СМС, а сотрудник «страховой» обновит сведения в сервисе. Важно помнить, что старые полисы ОМС обновляются на «Госуслугах» автоматически. Делать для этого ничего не надо», — сказала эксперт.

Накануне стало известно, что мошенники придумали новую схему кражи данных в Telegram: злоумышленники стали писать пользователям с аккаунта «Советы по безопасности».

Ранее в Мордовии школьница помогла мошенникам обокрасть мать и оформила на нее кредит.