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Климатологи предупредили европейцев о неминуемой катастрофе

Более 40 климатологов предупредили лидеров стран Северной Европы о крахе АМОС

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NASA

О неминуемом катаклизме из-за коллапса ключевых течений Атлантического океана предупредили специалисты лидеров стран Северной Европы. Об этом сообщает РИА Новости.

Открытое письмо подписали 44 ведущих климатолога. Они призвали политиков к немедленным действиям и подчеркнули, что риски ослабления циркуляции течений до этого сильно недооценили.

«Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (АМОС) включает Гольфстрим и переносит тепло в Северное полушарие», — говорится в сообщении.

Последние исследования выявили замедление течения АМОС в результате глобального потепления, из-за чего в климате планеты может возникнуть хаос. По мнению ученых, изменение циркуляции океана несет «разрушительные последствия».

Прежде всего, как сказано в письме, под удар попадет север Европы. Здесь прогнозируется похолодание вплоть до экстремальных условий.

В сентябре немецкие ученые из Мюнхенского технического университета совместно с коллегами из других стран пришли к выводу, что остановка Гольфстрима и других течений в Атлантическом океане вызовет огромные сдвиги в муссонных системах тропического пояса.

Ранее ученые выяснили, что замедление циркуляции океанов усиливает парниковый эффект.

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