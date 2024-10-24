Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили

На мостовом переходе через Керченский пролив после недолгой паузы возобновили движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении.

По данным канала, движение на мостовом переходе было закрыто в 01:11. В 01:34 запрет сняли.

По оперативной информации, на 02:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам не наблюдается.

Во вторник днем, 22 октября, движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту также временно перекрывали.

До этого представитель Военно-морских сил (ВМС) Украины Дмитрий Плетенчук заявлял, что для Киева больше нет смысла уничтожать Крымский мост, поскольку Россия почти не использует его в военных целях.

Ранее житель Керчи, передавший Киеву данные о ПВО у Крымского моста, был осужден на 13 лет.