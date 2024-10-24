Названы районы Москвы, где самые доступные квартиры бизнес-класса

По данным аналитической платформы bnMAP.pro, в октябре 2024 года на рынке бизнес-класса в «старой» Москве экспонируется 1,6 тыс. квартир в 32 готовых проектах. Самое доступное предложение представлено в Восточном, Северном и Южном административных округах.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

По сведениям bnMAP.pro, самое низкое по средней цене предложение – в Восточном административном округе (398,3 тыс. руб. за кв. м). Здесь реализуется единственный жилой проект «Время». Комплекс состоит из двух корпусов переменной этажности от 8 до 20 этажей. В квартале расположено 273 квартиры без отделки площадью от 38 до 99,5 кв. м. Новостройка расположена в двенадцати минутах ходьбы от метро «Преображенская площадь», в окружении сразу нескольких крупнейших столичных парков и зон отдыха: «Сокольники», «Лосиный остров», Измайловский парк.

Вторым округом по доступной средней цене стал Северный административный округ (496,2 тыс. руб. за кв. м), где в реализации находятся пять готовых проектов. Самое низкое предложение здесь – в жилом комплексе «Ленинградка 58» (382,2 тыс. руб. за кв. м). Проект расположен в 500 метрах от станции метро «Водный стадион». Он включает в себя два монолитных корпуса 14 и 29 этажей, где спроектированы квартиры без отделки площадью от 33 до 94,9 кв. м. Дома находятся в окружении нескольких парков, а из панорамных окон открываются виды на Химкинское водохранилище.

В топ-3 округов по низкой стоимости за квадратный метр – Южный административный округ (502,6 тыс. руб. за кв. м), в котором реализуется четыре проекта. Предложение по самой доступной стоимости представлено в Level Нагатинская (средняя цена – 468,4 тыс. руб. за кв. м). Проект расположен в 15 минутах пешком от станции метро «Нагатинская» на первой береговой линии Москвы-реки. В рамках проекта возведены 4 корпуса высотой до 26 этажей, число квартир – 1125.

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