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Осужден последний фигурант дела о попытке подрыва здания ФСБ на Лубянке

Суд вынес приговор фигуранту дела о попытке подрыва здания ФСБ на Лубянке

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 14 годам колонии гражданина Республики Таджикистан Акмалджона Ахророва. Об этом сообщает ТАСС.

Осужденный признал вину в участии и финансировании международной террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России).

До этого восемь фигурантов дела уже получили сроки от 16 до 22 лет колонии. Подельники в мае 2022 года собирались взорвать одно из зданий ФСБ на Лубянке. Затем в их планы входила расправа над прохожими и посетителями приемной ФСБ. Злоумышленники также хотели закидать ручными гранатами рядом стоящие здания.

В судебной инстанции уточнили, что Ахроров первые три года проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока (11 лет) — в колонии строгого режима.

18 октября сообщалось, что Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Волгограда, которого обвиняли в помощи террористической организации. Его осудили на 10,5 года, три из которых он проведет в тюрьме, остальное — в колонии строгого режима.

Ранее блогера-радикала посадили по делу о попытке теракта в Москве.

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