ВВС Израиля нанесли удар в Бейруте рядом с посольством Ирана

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля атаковали район Бейрута, в котором расположено посольство Ирана, удары пришлись поблизости от дипломатического представительства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в службе гражданской обороны Ливана.

Уточняется, что ракетный удар израильских ВВС был совершен по кварталу Узай. В этом квартале находится иранское посольство, однако удар ракет пришелся по жилому зданию поблизости.

До этого бойцы ливанского движения «Хезболла» нанесли ракетный удар по базе Глилот военной разведки Израиля в пригороде Тель-Авива.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как в октябре прошлого года тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС напали на приграничные поселения Израиля. В ХАМАС назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и в рамках военной операции начал наносить удары по нему и некоторым районам Ливана и Сирии.

Ранее Израиль нанес удары по центральной базе военно-морских сил «Хезболлы».