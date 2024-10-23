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Житель Петербурга избивал и преследовал беременную бывшую девушку

«78.ru»: в Петербурге мужчина преследовал и избивал беременную девушку

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Shutterstock

Житель Петербурга задержан после жестокого избиения его бывшей беременной девушки, мужчина два года угрожал экс-возлюбленной. Об этом сообщает «78.ru».

Молодые люди познакомились в 2021 году. Почти сразу после начала отношений петербуржец оказался за решеткой, возлюбленная дождалась его возвращения. После освобождения из колонии петербуржец стал неадекватно себя вести, девушка приняла решение расстаться с ним.

Спустя время они возобновили отношения и узнали, что ждут ребенка. Конфликты в семье продолжались, несмотря на беременность, молодой человек систематически избивал подругу, издевался и оскорблял ее в переписке. Девушка несколько раз попадала в больницу из-за угрозы выкидыша.

Домашнего тирана задержали после того, как он начал преследовать бывшую и угрожать ей. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что уралец избил бывшую сожительницу железным совком, поссорившись из-за воспитания детей. Приговором суда ему назначен год лишения свободы.

Ранее боец ММА больше суток избивал и держал взаперти свою девушку.

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