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Депутат Курской облдумы сообщил об обыске

Депутат Курской облдумы сообщил об обыске по делу об оборонительных сооружениях

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Андрей Стенин/РИА Новости

Депутат Курской областной думы Максим Васильев рассказал о прошедшем в организации, где он работает, обыске по делу о строительстве оборонительных сооружений. Об этом парламентарий сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что в рамках обыска сотрудникам правоохранительных органов были предоставлены все интересующие их документы.

Васильев добавил, что его радует, что вопросом строительства оборонительных сооружений занялись соответствующие инстанции.

Депутат подчеркнул, что лично к нему вопросов во время обыска не было.

В конце сентября силовики провели обыски по местам проживания бывшего замглавы Минобороны Тимура Иванова и других фигурантов и нашли огнестрельное оружие.

Иванова задержали 23 апреля. В обязанности военного на посту замглавы ведомства, когда его возглавлял Сергей Шойгу, входил контроль работы военно-строительного комплекса. По версии следствия, военный участвовал в преступном сговоре для получения взятки в особо крупном размере. Утверждается, что Иванов предоставлял услуги имущественного характера при выполнении подрядных и субподрядных работ для министерства.

Ранее при обысках по делу Иванова нашли крупные суммы денег.

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