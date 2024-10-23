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Три человека погибли в результате теракта в Анкаре

Три человека погибли в теракте в Анкаре, на заводе TUSAŞ остаются заложники

Три человека погибли, 14 пострадали в результате теракта в Анкаре на объекте аэрокосмической компании TUSAŞ. Об этом заявила министр внутренних дел Турции Али Ерликая, передает A Haber.

«К сожалению, в результате нападения у нас было трое погибших и 14 человек получили ранения», — сказала она.

Ерликая отметила, что двоих террористов удалось ликвидировать.

Глава муниципалитета района Кахраманказан, где была совершена атака, Селим Чырпаноглу сообщил, что в столовой на объекте осуществлен захват заложников.

В свою очередь телеканал NTV сообщил, что раненых приняли три больницы в Анкаре.

В Анкаре произошел теракт, взрыв был в районе Кахраманказан у здания турецкой корпорации TUSAŞ, которая занимается разработкой турецкого истребителя пятого поколения Kaan, ударных беспилотников Anka, а также модернизацией истребителей F-16.

Ранее Эрдоган обвинил США в поддержке террористов в Сирии.

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