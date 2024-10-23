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Турецкие СМИ будут наказывать за неподтвержденные данные о теракте в Анкаре

Турецкие власти ввели ограничения на освещение в СМИ теракта в Анкаре

Высший совет по радио и телевидению Турции ввел ограничения для СМИ на освещение теракта на объекте аэрокосмической корпорации TUSAŞ в Анкаре, заявил председатель регулятора Эбубекир Шахин. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что турецкие СМИ передают неподтвержденную информацию, особенно из социальных сетей, наряду с заявлениями официальных органов.

Шахин отметил, что крайне важно, чтобы публикации, которые пропагандируют терроризм, были немедленно прекращены. К тем, кто будет нарушать данный запрет, будут применены жесткие санкции, добавил председатель регулятора.

23 октября в Анкаре произошел взрыв возле одного из входов на территорию аэрокосмической компании TUSAŞ. По информации A Haber, в зоне происшествия произошла стрельба.

Позднее турецкий телеканал NTV сообщил, что в здание предприятия проникли приехавшие к нему на такси террористы, которые, предположительно, захватили заложников в ходе атаки.

По данным портала Sabah, который ссылается на правоохранительные органы, в Анкаре ликвидировали двух из трех напавших на объекты компании Turkish Aerospace Industries Inc. (TUSAŞ) террористов.

Ранее в Турции мужчина в маске с нацистской символикой напал на мечеть.

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