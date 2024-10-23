Силовики ликвидировали двух террористов, напавших на оборонное предприятие в Анкаре

В Анкаре ликвидировали двух из трех напавших на объекты компании Turkish Aerospace Industries Inc. (TUSAŞ) террористов. Об этом пишет портал Sabah со ссылкой на правоохранительные органы.

«После взрывов и выстрелов на место были направлены силы безопасности, пожарные и медицинские бригады. В результате были нейтрализованы два из трех террористов», — говорится в материале издания.

23 октября в Анкаре произошел взрыв возле одного из входов на территорию аэрокосмической компании TUSAŞ. По информации A Haber, в зоне происшествия произошла стрельба.

Позднее турецкий телеканал NTV сообщил, что в здание предприятия проникли приехавшие к нему на такси террористы, которые, предположительно, захватили заложников в ходе атаки.

Ранее в Турции мужчина в маске с нацистской символикой напал на мечеть.