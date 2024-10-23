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Таксист с сообщниками вывезли россиянина в лес и вымогали крупную сумму

Трое иркутян вывезли в лес приехавшего в город тюменца и вымогали крупную сумму

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Global Look Press

В Иркутске правоохранители задержали троих местных жителей в возрасте от 22 до 25 лет по подозрению в разбойном нападении на жителя Тюмени. Об этом сообщили в пресс-службу областного МВД России.

В дежурную часть обратился 42-летний потерпевший. Мужчина пояснил, что приехал в город из Тюмени с рабочим визитом. 17 октября поздно вечером на улице Октябрьской Революции рядом с ним остановился автомобиль. По словам потерпевшего, молодой человек за рулем представился таксистом и предложил довезти его до гостиницы. Он принял предложение, сел в авто, но до отеля так и не доехал.

Тюменец заснул в машине, а когда очнулся, понял, что находится в лесу. Рядом с ним стояли трое мужчин, включая «таксиста» и, угрожая ножом, требовали крупную сумму. Он признался, что таких денег у него нет. Тогда злоумышленники заставили его взять кредит через банковское приложение в размере 400 тыс. рублей и перевести его на указанные счета. Мужчина так и сделал, после чего грабители вернули его в город.

Потерпевший обратился в полицию. Инспекторы по горячим следам задержали троих молодых мужчин. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», им грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Ранее в Кемерове грабитель получил шесть лет колонии за сорванную прохожим попытку разбоя.

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