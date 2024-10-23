Стали известные действия террористов, напавших на объект компании TUSAŞ в Анкаре

Террористы, напавшие на один из объектов аэрокосмической компании TUSAŞ, могли прорваться в служебные помещения. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

В публикации подчеркивается, что террористы могли захватить заложников. Отмечается, что перестрелка по-прежнему слышна. По имеющимся данным, несколько террористов подъехали ко входу на такси.

К территории объекта прибыли подразделения спецназа полиции и штурмовые отряды, говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в Анкаре произошел взрыв возле одного из входов на территорию аэрокосмической компании TUSAŞ.

По информации A Haber, в зоне происшествия была стрельба. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося. На место прибыли машины скорой помощи.

Накануне министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил на своей странице в социальной сети X, что четыре террориста, предположительно готовившие теракт в стране, ликвидированы на границе с Ираком. Он уточнил, что четыре террориста, нарушившие границу, были нейтрализованы в районе горы Дюгюн в районе Улудере города Ширнак.

Ранее Эрдоган обвинил США в поддержке террористов в Сирии.