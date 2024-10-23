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Стало известно, сколько еще сильный ветер будет проверять Петербург на прочность

В Петербурге 24 октября ожидается сильный ветер

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Depositphotos

На Санкт-Петербург обрушился шквалистый ветер. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на главное управление МЧС России по Северной столице и ФГБУ «Северо-Западное УГМС.

«24 октября в Северной столице местами ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду», — сообщает издание.

Также стало известно, что 23 октября вода в Неве на набережной Лейтенанта Шмидта поднялась до отметки 93 сантиметра. Как уточнила ФКП «Дирекция комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений», дамба в состоянии готовности, а персонал КЗС находится на своих рабочих местах.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого сообщил, что 24 октября на Дальнем Востоке порывы ветра местами могут достигать 38 м/с.

По его словам, причиной непогоды в регионе станут циклоны, которые зарождаются над территорией Китая.

Ранее сообщалось, что в Южно-Сахалинске готовятся к ливню и штормовому ветру.

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