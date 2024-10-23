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Россиянам рассказали, что провоцирует осеннюю аллергию

Врач Сережина: осеннюю аллергию провоцируют микробы и гельминты

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Многие люди осенью сталкиваются с обострениями аллергии, вызванной аллергенами, активными именно в этот сезон, такими как споры аспергилла, кладоспориума и альтернарии, которые активно размножаются в опавших листьях. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Также, по ее словам, аллергию вызывает пыльца амброзии и полыни, которые продолжают цвести до конца октября, особенно в южных регионах. Помимо этого, аллергическую реакцию могут спровоцировать гельминты, проникающие в организм еще летом.

«Симптомы осенней аллергии включают заложенность носа, выделения из носа, слезоточивость, зуд в глазах и носу, а также возможный кашель или кожные высыпания. В отличие от простуды или вирусных инфекций, при аллергии температура обычно отсутствует, хотя при микробной или гельминтной аллергии она все же может появиться», — рассказала Сережина.

Чтобы предотвратить обострение аллергии, она посоветовала избегать мест с цветущими растениями или высокой влажностью, а также регулярно проводить влажную уборку помещений.

Терапевт Ирина Никулина до этого говорила, что людям, которые сталкиваются с аллергией осенью, важно наладить питание, избегать стрессов, высыпаться и принимать антигистаминные препараты. Также она призвала исключить из рациона продукты, содержащие гистамин, такие как помидоры, баклажан, красный перец, ферментированные сыры.

Ранее врач заявила, что аллергикам нельзя делать прививки от гриппа.

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