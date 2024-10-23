Москвичам спрогнозировали дождливое окончание октября

В Москве в конце октября ожидается дождливая погода, за этот период выпадет норма осадков для второго месяца осени. Об этом «Москве 24» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Последние числа октября будут с дождями, может быть даже значительными. То есть без осадков, без нормы осадков, октябрь не останется», — сказала Позднякова.

В среду и четверг, 23 и 24 октября, москвичей ожидают небольшие и умеренные осадки, дожди прекратятся к выходным. Однако Позднякова уточнила, что температура воздуха до конца месяца будет выше климатической нормы — средняя температура превысит норму октября на три градуса.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого рассказал, что жители Москвы могут менять резину на автомобиле уже в субботу. По словам синоптика, начиная с выходных и на последующей неделе значительных температурных повышений не прогнозируется. Метеоролог пояснил, что летняя резина при устойчивой температуре ниже пяти градусов теряет свою эластичность, и это негативно влияет на тормозной путь.

Ранее был раскрыт прогноз погоды на предстоящую зиму.