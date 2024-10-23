Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвичам спрогнозировали дождливое окончание октября

Синоптик Позднякова: дождливое окончание октября ожидается в Москве

close
Владимир Астапкович/РИА Новости

В Москве в конце октября ожидается дождливая погода, за этот период выпадет норма осадков для второго месяца осени. Об этом «Москве 24» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Последние числа октября будут с дождями, может быть даже значительными. То есть без осадков, без нормы осадков, октябрь не останется», — сказала Позднякова.

В среду и четверг, 23 и 24 октября, москвичей ожидают небольшие и умеренные осадки, дожди прекратятся к выходным. Однако Позднякова уточнила, что температура воздуха до конца месяца будет выше климатической нормы — средняя температура превысит норму октября на три градуса.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого рассказал, что жители Москвы могут менять резину на автомобиле уже в субботу. По словам синоптика, начиная с выходных и на последующей неделе значительных температурных повышений не прогнозируется. Метеоролог пояснил, что летняя резина при устойчивой температуре ниже пяти градусов теряет свою эластичность, и это негативно влияет на тормозной путь.

Ранее был раскрыт прогноз погоды на предстоящую зиму.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами